أبرز مصممي السيارات في تاريخ أمريكا وأشهر أعمالهم.. رحلة استثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمت صناعة السيارات الأمريكية عبر تاريخها مجموعة متميزة من المصممين التاريخين، الذين ساهموا في إثراء الصناعة.

وقدم هؤلاء المصممين عبر إبداعهم مجموعة استثنائية من السيارات.

وجمع موقع "هوت كارز" قائمة تضم أبرز مصممي السيارات الأمريكية عبر تاريخ الصناعة، وأبرز السيارات التي قاموا بتصميمها في مسيرتهم.

وبدأ الموقع القائمة، بالمصمم الأمريكي الشهير "هارلي إيرل"، وكان من المصممين الذي ظهروا مطلع القرن الماضي، وأبرز تصميماته كانت لطراز كاديلاك Cadillac LaSalle الكلاسيكي.





من بعده، كشفت القائمة عن مصمم آخر متميز في تاريخ الصناعة بأمريكا، هو المصمم كارول شيلبي، الذي يعود له الفضل في تصميم سيارات "شيلبي كوبرا" الشهيرة.





ومن المصممين الاستثنائيين أيضا، "رالف جيليس"، الذي يعود له الفضل في تصميم طراز دودج "تشارجر" الشهير كأحد أقوى سيارات القوة الأمريكية الرياضية.





من بعده، ضمت القائمة المصمم الأمريكي "بيل ميتشل"، وكان من المصممين المتميزين في تاريخ شركة شيفروليه، ويعود له الفضل في تصميم طراز "ستينجر".





ومصمم آخر كان من أبرز مصممي السيارات في تاريخ الولايات المتحدة، هو المصمم "ريمون لوي"، الذي كان من أبرز تصميماته طراز Studbaker Avanti.





من بعده، ضمت القائمة المصمم الأمريكي Virgil Exner، الذي يعود له الفضل في تصميم طراز متميز من ماركة دودج، هو طراز Dodge Firearrow.





ومن المصممين الذي كان لهم الفضل تقديم موديلات متميزة لماركة AMC الأمريكية، المصمم "ديك تيجو"، الذي يعود له الفضل في ظهور طراز AMC Pacer.





من بعده، كشفت القائمة عن المصمم الأمريكي المتميز "جوردون بيوهريج"، الذي يعود له الفضل في تصميم طراز Continental Mark II.





في ختام القائمة، جاء المصمم الأمريكي "هاورد دارين"، الذي يعود له الفضل في تصميم الطراز الأمريكي الكلاسيكي The Packard Darrin.



