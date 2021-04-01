النفط يحلق بدعم قرار زيادة إنتاج "أوبك+".. الأسعار تقفز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قفزت أسعار النفط أكثر من 3% في تداولات الخميس، بعد توصل تحالف "أوبك+" إلى اتفاق على التخفيف التدريجي لقيود الإنتاج من مايو/أيار المقبل.

وقفز خام القياس العالمي برنت ختام تعاملات الخميس، بنحو 2.12 دولار بما يعادل 3.4% ليتحدد سعر التسوية عند 64.86 دولار للبرميل.

زيادة إنتاج "أوبك+"



وحسب رويترز، ارتفع الخام الأمريكي 2.29 دولار أو 3.9% ليغلق على 61.45 دولار.

واتفقت "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، على تخفيف قيود الإنتاج 350 ألف برميل يوميا في مايو/ أيار، ثم 350 ألف برميل يوميا أخرى في يونيو/حزيران، و400 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز المقبلين.

وبموجب اتفاق "أوبك+" الخميس، ستصبح التخفيضات التي تنفذها "أوبك+" أعلى قليلا فحسب من 6.5 مليون برميل يوميا من مايو/أيار، وذلك مقارنة مع ما يقل قليلا عن 7 ملايين برميل يوميا في أبريل/نيسان.

السعودية تقلص تدريجيا خفضها الطوعي

وبعد اجتماع أوبك+، قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر صحفي:" أعتقد أن ما فعلناه اليوم إجراء محافظ جدا"، وأن مستويات الإنتاج قد تخضع للتعديل في الاجتماع القادم يوم 28 أبريل/نيسان الجاري.

وأضاف، أن قرار اليوم لم يكن بتأثير المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين أو أي دولة مستهلكة أخرى.

وتابع الوزير السعودي، أن المملكة ستتخلص تدريجيا من خفضها الإضافي الطوعي البالغ نحو مليون برميل يوميا، وذلك بإضافة 250 ألف برميل يوميا في مايو/أيار، و350 ألف برميل يوميا في يونيو/حزيران، و400 ألف في يوليو تموز المقبلين.

تفاؤل روسي

ومن جانبه، قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إنه يأمل أن تعود مخزونات النفط العالمية، وهي من العوامل الرئيسية في قطاع النفط، إلى مستواها الطبيعي خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.

كانت وزيرة الطاقة الأمريكية الجديدة جنيفر جرانهولم، التي عينها الرئيس جو بايدن، قد تحدثت مع السعودية، أكبر منتجي "أوبك"، بشأن سياسة الإنتاج.

وقالت جرانهولم، إنه يتعين الإبقاء على أسعار الطاقة في المتناول، مشيرة إلى أنه على المجموعة التفكير في رفع الإنتاج.

غير أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال إن تعافي السوق "أبعد ما يكون عن الاكتمال".

وقال بوب يوجر مدير العقود الآجلة للطاقة في "ميزوهو"، إن "الأطراف الرئيسية قررت أنه حان الوقت لرفع الإمدادات بالسوق من جديد، وهو أمر مفاجئ لكنه يفسح المجال لبعض المرونة".