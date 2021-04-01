التوكيلات العالمية تقيم حفل استقبال لفريق اندريتي المشارك في سباق اكستريم إي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يشهد يوم السبت المقبل الثالث من أبريل إنطلاقة المرحلة الأولى من سباق اكستريم إي والذي سيكون من العُلا بمشاركة 9 فرق تضم نخبة من السائقين المحترفين وتستمر يومي 3 و 4 أبريل، وبهذه المناسبة أقامت شركة التوكيلات العالمية الراعي الرسمي لفريق أندريتي يونايتد أحد الفرق المشاركة في السباق، حفلاً يوم الثلاثاء الماضي الـ 30 من مارس 2021 احتفاءً بانطلاق السباق على أراضي المملكة.

أُقيم الحفل في فرع شركة التوكيلات العالمية بينبع بحضور كل من رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ محمد عبدالجواد بالإضافة الى مجموعة من المسئولين في مدينة ينبع، وضيوف الحفل الرئيسيين السيد زاك براون الرئيس التنفيذي لماكلارين، ومؤسس اكستريم إي إليخاندرو عجاج، وفريق أندريتي ( تيمي هانسون و كاتي مونينج )، وقد تم تسليم هدايا ترحيبية من فريق الخليج ٣٦٥ ترحيباً بالمتسابقين في السعوديه.

تحدث الشيخ محمد عبدالجواد رئيس شركة التوكيلات العالمية عن الحدث واوضح بان مثل هذه الاحداث مهمة لنا ونسعى الى دعمها باستمرار لأنها تحقق رؤية 2030، وتبين للعالم قدرة المملكة على استضافة أحداث عالمية مثل هذا السباق وان تنوع تضاريسها يجعل منظمي السباقات حول العالم يعتبرونها مقصد رئيسي لهم لاقامة مثل هذه السباقات، وبالنسبة لـ Extreme E تحديدا فأهميته تكمن في تسليط الضوء على الاهتمام بالبيئة والبعد عن مسببات التلوث.

وأضاف الشيخ محمد عبدالجواد، نحن شركاء في فريق اندريتي يونايتد ونسعى لدعمه وأن يكون في المستقبل القريب لدينا طاقم سعودي مؤهل للمشاركة في هذا الفريق سواء ضمن طاقم القيادة او المهندسين المساندين.

الحفل ايضا تواجد فيه المتسابقة السعودية دانيا عقيل وتحدثت عن مشاركتها الاخيرة في رالي الشرقية وايضا في سباق باها الأردن بداية هذا العام وما حققته في هذه السباقات وما تطمح إليه في المستقبل.

السيد إليخاندرو عجاج مؤسس ورئيس سباقات اكستريم اي تحدث خلال هذا الحفل وقال: “هي سلسلة سباقات يتم إطلاقها لإبراز القدرة التي لا هوادة فيها للتكنولوجيا الصديقة للبيئة لتشغيل السيارات عبر أكثر التضاريس صعوبة في جميع أنحاء العالم، لقد اخترنا تنظيم أول سباق لنا على الإطلاق في العلا، بهدف تسليط الضوء على التهديدات التي يمثلها التصحر، ستمثل الكثبان الرملية الرائعة والمناظر الخلابة للعلا خلفية مثالية لعرض مآثر التحف الهندسية المبتكرة وقدرات القيادة العالمية التي تشارك في المنافسة “.

سيكون السباق القادم في العلا هو أول نزهة لـ Extreme E على الإطلاق بعد سنوات من التخطيط وسيضم سائقين من الأسماء الكبيرة من أمثال جنسون باتون وكارلوس ساينز من بين المتنافسين العالميين من الذكور والإناث.

يتمثل الهدف الرئيسي لـ Extreme E في تسليط الضوء على تحديات تغير المناخ التي تواجهها النظم البيئية المختلفة حول العالم، مع عرض أداء سيارات الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل في الظروف القاسية.