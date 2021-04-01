أول نظرة في خطوط إنتاج لوسيد إير في مصنع أريزونا الأمريكي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع اقتراب انطلاق موديل لوسيد إير الكهربائي الفاخر في الأسواق العالمية، كشفت العلامة الأمريكية عن فيديو قصير لتوضيح عمليات إنتاج السيدان والإجراءات المتبعة لضمان أعلى مستويات الجودة الممكنة في البناء.

ووضحت لوسيد أنها انتهت من بناء ورشة طلاء جديدة متطورة في المصنع الأمريكي AMP-1 بولاية أريزونا، ونلاحظ بالفعل نوعيات الطلاء الفريدة للنماذج الموضحة في الفيديو.

وصرح رئيس التصنيع، آرت شلاود، إن أهم أولويات العلامة هو تفادي استدعاء السيارات بعد خروجها من خطوط الإنتاج وتضييع وقت وموارد وسمعة العلامة في إصلاح السيارات بعد انطلاقها، ولهذا الغرض تقوم لوسيد بإجراء اختبارات معقدة لـ 11 نظام مختلف لكل سيارة، مثل الشاسيه والداخلية والمحرك والجسد وأنظمة التعليق والمكابح.

وتهدف لوسيد لطرح إير الجديدة في 2022، متبوعة بجرافيتي SUV في 2023، ثم عدة سيارات كروس أوفر وسيدان وبيك أب جديدة خلال العقد الجاري.