4 طرق بسيطة لإزالة الملصقات عن زجاج السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الملصقات على الزجاج من الأمور التي تزعج قائدي السيارات، وذلك لحجبها الرؤية أحياناً أثناء القيادة، وعند محاولة نزعها فإنها قد تسبب خدوش للزجاج، لذا نقدم لكم اليوم عدد من الطرق البسيطة لنزع هذه الملصقات، دون إلحاق الضرر بزجاج السيارة.

مجفف الشعر

قم بتوجيه مجفف الشعر نحو الملصق لعدة دقائق حتى يسخن، ستجد الملصق بدء يخرج عن الزجاج، حيث يساعد التسخين على تليين المادة اللاصقة وتجعل الملصق مرن، ثم قم بسحبه إلى الخلف.

الـزيت

قم بوضع أي نوع من أنواع الزيوت الموجودة في المنزل على الملصق، واتركه لمدة 10 دقائق، ستجد الملصق سهل النزع، وفي حالة وجود بقايا له، قم بفركه ثم انزعه.

ورق مبلل

ضع ورقاً مبللاً بالماء الساخن على المُلصق، ثم اتركه عليه لمدة تتراوح ما بين 20 و25 دقيقة، وبعد ذلك قم بفرك المُلصق، وحينها سوف نلاحظ أنه يمكن إزالته بسهولة، ودون ترك خدوش على الزجاج.

الخل

يساعد الخل على إضعاف المادة اللاصقة على الزجاج بصورة مدهشة، وللاستخدام قم بوضع منشفة صغيرة مبللة بالخل على الملصق لفترة تتراوح ما بين 10 و15 دقيقة، وستلاحظ أن الملصق بدأ يضعف ويمكنك إزالته حينها.