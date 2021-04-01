مدير ورشة سيارات يستلم راتبه الأخير على هيئة 91,500 عملة معدنية مغطاة بالشحم!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مرت علينا قصة غريبة مؤخراً، متعلقة بمدير ورشة سيارات A-OK Walker الأمريكية، والذي حصل على آخر راتب له على هيئة 91,500 بنس معدني مغطى بالشحم!

وتقع الورشة في ولاية جورجيا الأمريكية، وتشتهر بشكل خاص بصنع سيارات موستنج المستخدمة في فيلم Trouble With the Curve ضمن منتجات أخرى رياضية في عالم السيارات.

من الواضح أن مدير الورشة السابقة، أندرياس فلاتين، غادر عمله بعد مشادة من نوع ما مع الإدارة، والتي قررت دفع آخر راتب له بقيمة 915 دولار على هيئة آلاف العملات المعدنية الصغيرة المشحمة.

وصرح فلاتين إن الخلاف بينه وبين الورشة متعلق بجداول العمل التي لا تتفق مع مواعيد مدرسة ابنه، خاصة خلال وباء الكورونا، ورفض رئيسه السماح بجدول عمل أكثر مرونة، ما دفعه للاستقالة في نهاية العام الماضي وحصوله على راتبه الأسبوعي بعد أشهر من التأخير.