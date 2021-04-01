خاصية فريدة في سيارات "لامبورجيني" بفضل أمازون.. التحكم الصوتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتخذت شركة لامبورجيني، من جهاز "أمازون إليكسا" متحدثا ذكيا يضاف لسياراتها، بحيث يتلقى أوامر تحكم وتشغيل عبر صوت السائق.

دعمت ماركة لامبورجيني الإيطالية النسخة الجديدة من طرازها الرياضي Huracán EVO بخاصية فريدة من نوعها في عالم السيارات، إذ منحت السائق القدرة على التحكم صوتيا في عدد من خواص السيارة من الداخل عبر الأمر الصوتي.

ووفق موقع "ذا فيرج" فإن شركة لامبورجيني، اتخذت من جهاز "أمازون إليكسا" متحدثا ذكيا يضاف لسياراتها، يتلقى أوامر تحكم وتشغيل عبر الصوت من السائق.





وكانت لامبورجيني قد أعلنت عن سعيها للتعاون مع أمازون في طرح هذه الخاصية الفريدة، العام الماضي، في واحد من موديلاتها الجديدة التي تطرح خلال 2021.

ومن خلال إليكسا، يمكن لسائق طراز لامبورجيني Huracán EVO، التحكم في خواص مثل مكيف الهواء بالأمر الصوتي، وتعديل وضعية المقاعد، ودرجة الحرارة داخل السيارة وسرعة مراوح الهوية، ونظام التدفئة بالمقاعد، بالإضافة لدرجة الإضاءة، وتشغيل الموسيقى.

جدير بالذكر أن لامبورجيني ليست شركة السيارات الوحيدة التي تضيف تقنية التحكم بالسيارة من الداخل عبر الأمر الصوتي، إذ تتوفر هذه الخاصية أيضا في كل من سيارات فولفو بولستر 2.



