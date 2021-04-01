بورشه تطلق 911 جي.تي 3 موديل 2022.. السعر خيالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد قاعات عرض السيارات في الولايات المتحدة لاستقبال أحدث أجيال السيارة الرياضية الفارهة الألمانية بورشه911 جي.تي 3 طراز 2022.

وتتمتع أحدث أجيال السيارة بورشه 911 جي.تي 3 بقوة إضافية بفضل محركها القوي سعة 4 لترات، بقوة 502 حصان وعزم شدته 346 رطلا لكل قدم مكعب.



في المقابل فإن الحصول على هذه السيارة سيكلف المشتري 162 ألفا و450 دولارا للفئة الأولى منها. ويمكن أن يزيد الثمن عن ضعف هذا الرقم تقريبا إذا ما اختار العميل إضافة المزيد من الإمكانيات والكماليات إلى السيارة.

وأشار موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن عملاء بورشه يمكنهم الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة لكي يحددوا المواصفات الدقيقة الخاصة بهم في السيارة بورشه 911 جي.تي3 التي يرغبون في اقتنائها ماداموا قادرين على تحمل ثمنها الباهظ، الذي قد يزيد عن ثمن المنزل الذي يعيش فيه المشتري.

في الوقت نفسه فإن بورشه 911 جي.تي3 ليست الأغلى بين سيارات العائلة بورشه 911 لعام 2022 حيث يبدأ سعر السيارة بورشه 911 تربو وبورشه911 تربو إس والسيارات المكشوفة من هذا الطراز من 175650 دولارا ويصل إلى 221150 دولارا. وتعتبر أرخص سيارة في هذه العائلة هي بورشه 911 كاريرا ويبدأ سعرها من 102550 دولارا.

وتعتبر السيارة جي.تي3 من أفضل السيارات الحديثة أداء بين السيارات الرياضية وهي متاحة بناقل حركة يدوي يعطي 6 سرعات. كما أصبحت هذه السيارة ذات مقعدين اعتبارا من طراز 2022 بعد إلغاء المقعدين الخلفيين.