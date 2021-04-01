بلمسة من "ويلز آند مور".. فيراري F8 Tributo تنطلق بقوة 970 حصانا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت شركة "ويلز آند مور" تعديلات على السيارة فيراري F8 Tributo لتحقنها بقوة إضافية تصل إلى 1000 حصان تقريبا.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة V8 سعة 3.9 لتر، زادت قوته من 720 حصانا إلى 970 حصانا.



ويتوفر للسيارة برنامج تعديلات أقل يصل بالمعدلات إلى قوة 816 حصانا/890 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. ويقدم البرنامج أيضا مجموعة العادم خفيفة الوزن، ونوابض خفض الهيكل، والجنوط المسبوكة من معدن خفيف بقياسات حتى 22 بوصة.

ويتوفر البرنامج الخاص برفع معدلات الأداء إلى 970 حصانا نظير حوالي 30 ألف يورو و5000 يورو لقوة 816 حصانا.

أرباح فيراري

وكانت شركة فيراري الإيطالية للسيارات قد كشفت مطلع شهر فبراير/شباط الماضى عن ارتفاع صافي أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي لتعوض بذلك جزءا من الأعباء التي تحملتها بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت الشركة المصنعة للسيارات أن صافي أرباحها في الفترة المشار إليها وصل 262 مليون يورو مقابل 167 مليون يورو في نفس الفترة من 2019.

ووصل إجمالي صافي أرباح الشركة في العام الماضي إلى 609 مليون يورو بتراجع بنسبة 13%.

وتراجعت عمليات التسليم في مجمل العام وقد أمكن تعويض التراجع جزئيا بفضل التحسن في النصف الثاني، وذكرت الشركة أن من الدلائل تشير بقوة إلى أن العام المقبل سيشهد تعافيا.