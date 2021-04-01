مواصفات السيارة 01.. وحش صيني جديد للطرق الوعرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة "لينك آند كو" (Lynk & Co) سيارتها 01 الجديدة، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة المدمجة.

وأوضحت الشركة الصينية أن السيارة الجديدة تظهر بطول 4.50 متر، وتوفر مساحة لخمسة أشخاص، كما تقف على قاعدة عجلات بطول 2.73 متر تؤهلها لسعة 466 لترا من الأمتعة.



وتعتمد السيارة على نظام دفع هجين يتكون من محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي بقوة 105 كيلووات/143 حصان و40 كيلووطا/54 حصانا. وبهذه القوة تصل السرعة القصوى إلى 190 كلم/س. أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 6.6 لتر/100 كلم.

ومع النسخة Plug-In تبلغ القوة 132 كيلوواطا/180 حصانا و60 كيلوواطا/82 حصانا، تصل بها السيارة إلى السرعة القصوى 210 كلم/س.

وتعتمد السيارة في هذه النسخة على بطارية سعة 14.1 كيلووات ساعة تبلغ بها مدى السير 69 كلم. ويقلص هذا الاستهلاك إلى 1.2 لتر/100 كلم.

وتشتمل باقة التجهيزات القياسية للسيارة على سقف بانورامي ضخم، ونظام إلكتروني للتحكم في مسافة الأمان، وقمرة قيادة رقمية، وشاشة لمسية في الكونسول الأوسط.

كما تم دمج كاميرا سيلفي في نظام الملتيميديا.