بيع النسخة الأولى من شاحنة هامر 2022 مقابل 2.5 مليون دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبحت المزادات الخيرية لبيع أول سيارة تنتجها الشركات من أي طراز أمرا شائعا في الولايات المتحدة مع ارتفاع سعر بيع هذه السيارات.

ففي العام الماضي تم بيع أول سيارة من طراز فورد برانكو 2021 مقابل 1.075 مليون دولار. وتم مؤخرا بيع السيارة الأولى من الطراز جي.إم.سي هامر إيدشن 1 طراز 2022 الكهربائية مقابل 2.5 مليون دولار.



لذلك لا يبدو أن هذا الاتجاه سينتهي قريبا، ولا يجب أن ينتهي بحسب موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات.

فهذه المزادات تثير ضجة إعلامية تستفيد منها الجمعيات الخيرية التي تجري المزادات من أجلها، كما تحقق حصيلة جيدة منها.

ومع وصول سعر أول سيارة من الطراز إلى أكثر من مليون دولار كما حدث مع السيارة فورد برانكو 2021 أو أكثر من مليوني دولار كما هو الحال في السيارة هامر 2022، فقد لا تشعر بالاستياء عندما تدفع الثمن الرسمي للسيارة من هذا الطراز والذي يقل كثيرا عن سعر السيارة الأولى منه.

وأشار موقع موتور تريند إلى أن منظمة "تانل تو تاورز" (نفق إلى الأبراج) الخيرية التي تساعد مصابي الحرب وعائلات ضحايا الحرب الأمريكيين في الحصول على منزل هي المستفيدة من مزادات السيارات الأولى. لذلك فإن مشتري هذه السيارات من المزادات لا يشعرون بالضيق لأنهم يدفعون ثمنا أعلى كثيرا من الثمن الرسمي للسيارة التي يشترونها.

في الوقت نفسه فإن شركة جي.إم.سي الأمريكية لصناعة السيارات لا تعتزم طرح أي نسخة جديدة من سيارتها هامر لعام 2022 باستثناء الطراز هامر إيدشن 1 الذي تم بيع أول سيارة منه في المزاد، على أن يتم طرح إصدارات جديدة من باقي طرز عائلة هامر خلال عامي 2023 و2024.