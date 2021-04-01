أسعار سيارات مازدا في مصر.. موديل واحد و11 فئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد مازدا اليابانية من الماركات أحادية الموديلات بالسوق المصرية، إذ يتوفر منها طراز وحيد فقط للبيع، بعدد كبير للغاية من الفئات.

في التقرير التالي نستعرض الفئات التي تتوفر من طراز مازدا 3 بالسوق المصرية خلال عام 2021، وأبرز مواصفاتها وتكلفتها الرسمية.

ضمت القائمة في مقدمتها الفئة الافتتاحية من الطراز وهي فئة أتوماتيك/ فارهة 2019 وتعمل بمحرك 1600 سي سي، بتكلفة 312,9 ألف جنيه.



تليها فئة أتوماتيك "فارهة" SPECIAL COLOR 2019 التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها الرسمية 317,9 ألف جنيه، تليها فئة أوتوماتيك / LUXURY 2020 التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها الرسمية 324,900 ألف جنيه.

تلتها فئة أتوماتيك "فارهة" SPECIAL COLOR 2020 التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها الرسمية 329,9 ألف جنيه، ثم فئة أتوماتيك / سبورت 2019 التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها الرسمية 367,9 ألف جنيه.

الهاتشباك

جاء بعده فئة أوتوماتيك SPORt/ WHITE INTERIOR 2019 التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها الرسمية 370,9 ألف جنيه.

تليها فئة أتوماتيك "سبورت" هاتشباك 2019 التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها الرسمية 371,9 ألف جنيه.

ثم فئة أتوماتيك "سبورت" SPECIAL COLOR 2019 التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها الرسمية 372,9 ألف جنيه.

تليها فئة اتوماتيك "هاتشباك / SPort/ WHITE INTERIOR 2019 التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها الرسمية 374,9 ألف جنيه.

جاء بعدها فئة أوتوماتيك / SPORT / WHITE INTERIOR / SPECIAL COLOR 2019 التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها الرسمية 377,9 ألف جنيه.

وصولا لأعلى الفئات من الطراز، هي أوتوماتيك / PREMIUM 2021 التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1500 سي سي، وتكلفتها الرسمية 520 ألف جنيه.