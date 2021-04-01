تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 1 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انخفض متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس أول أبريل 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وارتفع متوسط سعر صرف العملة المصرية، اليوم الخميس، أمام الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، فيما تراجع أمام الجنيه الإسترليني.

سعر الريال السعودي في مصر

وتراجع متوسط سعر الريال السعودي في مصر، بتعاملات الخميس، على شاشات البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.174 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.179 جنيه للشراء، و4.206 جنيه للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي عند نحو 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.18 جنيه في 3 بنكان هما، المشرق، وبلوم مصر، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.24 جنيه في بنك البركة.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.157 جنيه للشراء، و4.197 جنيه للبيع.

خسائر قناة السويس

أكد رئيس هيئة قناة السويس، أن الخسائر والتلفيات الناجمة عن جنوح السفينة "إيفر جيفن" وإغلاقها للقناة قد تصل إلى مليار دولار.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في مقابلة الأربعاء، مع قناة صدى البلد التلفزيونية المصرية "حجم التلفيات والخسائر، والكراكات استهلكت كام وكل حاجة هتتحسب، التقديرات إن شاء الله هتوصل لمليار دولار وشوية، ده حق البلد".

وتعرض الاقتصاد المصري، والعالمي إلى خسائر مالية واقتصادية باهظة، بعضها يصعب حسابها لارتباطها بتأخر طلبيات، أو متعلقة بصعود أسعار النفط.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وانخفض متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري اليوم الخميس، إلى نحو 15.655 جنيه للشراء، و 15.755جنيه للبيع، مقابل نحو 15.666 جنيه للشراء، و15.767 جنيه للبيع.

كما تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر، خلال مستهل تعاملات الخميس، لدى البنك المركزي، إلى نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.39 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح الخميس، إلى نحو 21.55 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.54 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وانخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الخميس، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.261 جنيه للشراء، و4.289 جنيه للبيع.

كما هبط متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر إلى نحو 51.729 جنيه للشراء، و 52.131 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.795 جنيه للشراء، و52.199 جنيه للبيع، لدى البنك المركزي المصري.

ارتفاع تحويلات المصريين

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2020 ‏‏‏بما يعادل 10.5%‏ بنحو 2.8 مليار دولار لتسجل نحو 29.6 مليار دولار.

وخلال عام 2019 سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 26.8 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة اليوم الإثنين.