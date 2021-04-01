أغلى السيارات الأمريكية في حقبة التسعينيات.. طرازات متميزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كانت التسعينيات بمثابة حقبة انتعاشة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، بظهور مجموعة متميزة من الموديلات أمريكية الصنع.

وجمع موقع "هوت كارز" قائمة تضم أغلى السيارات أمريكية الصنع التي طرحت للبيع من ماركات أمريكية خلال حقبة التسعينيات.

وضمت القائمة في مقدمتها طراز كاديلاك "إيلدورادو"، الذي توفر للبيع في عام 1991 بقيمة 29,435 ألف دولار، ما يعادل حاليا 59,233 ألف دولار.







من بعده، جاء طراز لينكولن " Continental Mark VII LS"، الذي توفر للبيع في عام 1991 بقيمة 29,987 ألف دولار، ما يعادل حاليا 60,344 ألف دولار.





من بعده، جاء طراز لينكولن Town Car Cartier، الذي توفر للبيع في عام 1995 بقيمة 32,678 ألف دولار، ما يعادل حاليا 63,121 ألف دولار.





من بعده، جاء طراز لينكولن Continental Signature Series، الذي توفر للبيع في عام 1993 بقيمة 31,731 ألف دولار، ما يعادل حاليا 63,853 ألف دولار.





من بعده، جاء طراز كرايسلر TC By Maserati، الذي توفر للبيع في عام 1990 بقيمة 33,550 ألف دولار، ما يعادل حاليا 67,514 ألف دولار.





من بعده، جاء طراز بويك Reatta Convertible، الذي توفر للبيع في عام 1990 بقيمة 35,545 ألف دولار، ما يعادل حاليا 71,528 ألف دولار.





من بعده، جاء طراز كاديلاك Fleetwood Sixty Special، الذي توفر للبيع في عام 1991 بقيمة 37,530 ألف دولار، ما يعادل حاليا 75,523 ألف دولار.





من بعده، جاء طراز كاديلاك Seville STS، الذي توفر للبيع في عام 1992 بقيمة 36,320 ألف دولار، ما يعادل حاليا 79,691 ألف دولار.





من بعده، جاء طراز كاديلاك Allante، الذي توفر للبيع في عام 1992 بقيمة 58,470 ألف دولار، ما يعادل حاليا 109,611 ألف دولار.





من بعده في ختام القائمة، جاء أغلى طراز أمريكي الصنع في حقبة التسغينيات، هو طراز كورفيت ZR-1، الذي توفر للبيع في عام 1990 بقيمة 59,545 ألف دولار، ما يعادل حاليا 119,724 ألف دولار.



