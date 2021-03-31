8 سيارات خاصة تستعد لمهمة خارقة.. تعرف عليها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر للبيع مجموعة متميزة من السيارات الرياضية، مع إمكانية تحويلها لسيارة سباقات إذا ما رغب مالكيها في اقتحام عالم منافسات الهواة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم الموديلات الأنسب لهذه المهمة، سيارات ستشكل تطورا استثنائيا إذا ما تم تحويلها لموديلات للمشاركة بالسباقات.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز بورش Porsche 718 Cayman GT4 الرياضي، نسخة عام 2016، العامل بمحرك بسعة 4.0 لتر بقدرات فطرية للتسابق.







من بعده، ضمت القائمة طراز بي إم دبليو M2 CS، التابع لفئة M عالية الأداء من بي إم دبليو، نسخة عام 2015، وتوفر هذا الطراز بمحرك ينتج قوة 444 حصان.





ومن ماركة نيسان، جاء ضمن القائمة طراز GT-R Nismo الرياضي، الذي يمكن أن يتحول لسيارة سباقات شرسة، ويعمل بمحرك ينتج قوة 600 حصان.





من بعده، ضمت القائمة طراز رياضي باسم BAC Mono، كان ظهوره الأول عام 2011، ويتوفر بمحرك بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 300 حصان، بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.5 ثانية، ما يجعله طراز تنافسي بالفطرة.





ومن ماركة شيفروليه، ضمت القائمة طراز Chevrolet Camaro ZL1 1LE، الذي يمكن تحوله لسيارة سباقات بقدرات فائقة، ويعمل بمحرك V8، ينتج قوة 650 حصان.





من بعده ضمت القائمة من ماركة جاجوار البريطانية، طراز Jaguar XE SV Project 8 الذي يمكن تحوله لسيارة سباقات استثنائية، حيث يعمل بمحرك V8 بسعة 5.0 لتر ينتج قوة 600 حصان، بسرعة قصوى تصل لـ200 ميل في الساعة.





وطراز Donkervoort D8 GTO، العامل بمحرك بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة تصل لـ380 حصان، بعزم دوران 1500 لفة/قدم.





في ختام القائمة جاء الطراز الأقوى، هو طراز موستانج Shelby GT350/GT350R الذي يعتبر من أقوى السيارات التي يمكن تحولها لسيارة سباقات على قدر كبيرة من السرعة، بمحرك V8.



