Wedge-Shaped.. أبرز السيارات "وتدية الشكل" في حقبة السبعينيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت حقبة السبعينيات، ظهور تصميمات السيارات الرياضية التي عرفت بإطلالتها وتدية الشكل، وعرفت باسم Wedge-Shaped.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز السيارات الرياضية التي طرحت بتصميم وتدي من مختلف الماركات.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز بي إم دبليو M1، الذي طرح بتصميم وتدي بنسخته لعام 1978، وصنع من هذا الطراز 400 نسخة فقط.







من بعده، ضمت القائمة طراز Ferrari/Dino 308 GT4 من ماركة فيراري، والذي طرحت بتصميم وتدي متميز، بمحرك GT عالي الأداء.





من بعده ضمت القائمة، طراز Isdera Imperator 108i، الذي طرح بتصميم وتدي بنسخته التي ظهرت بالأسواق عام 1978 وكان من السيارات الكونسبت التي طرحته ماركته للعرض فقط.





ومن ماركة لوتس البريطانية، ضمت القائمة طراز Esprit الذي طرح بتصميم وتدي متميز، استوحى من عدد من سيارات فيراري ذات الإطلالة نفسها.





من بعده ضمت القائمة طراز باسم Vector W8، الذي طرح بتصميم وتدي بنسخته التي قدمت للأسواق عام 1987، بمحرك W8.





وطراز باسم De Tomaso Pantera، كان من أبرز السيارات التي طرحت بتصميم وتدي، وتوفر بمحرك فئة V8 ينتج قوة 326 حصان.





ومن ماركة لامبورجيني الإيطالية، ضمت القائمة طراز Lamborghini Countach، الذي طرحت نسخته لعام 1974، بتصميم وتدي.





من بعده، ضمت القائمة طراز DeLorean DMC-12، كان من الموديلات البارزة التي توفرت بتصميم خارجي وتدي، في حقبة الثمانينيات.





ومن ماركة مازيراتي الإيطالية، ضمت القائمة طراز مازيراتي Khamsin، الذي طرح بتصميم وتدي، انسيابي، ورغم توقف طرحه يظل واحدا من أبرز السيارات التي توفرت بمثل هذا التصميم.



