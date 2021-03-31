"دايملر" تغادر عقبة كورونا تدريجيا.. ارتفاع في مبيعاتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مجموعة دايملر الألمانية للسيارات، الأربعاء، تحقيق نتائج جيدة في الربع الأول من العام الحالي.

وقال أولا كيلنيوس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، خلال الجمعية العمومية للمجموعة التي تمت بشكل رقمي، أن مبيعات وإيرادات السيارات وسيارات الفان في المجموعة تجاوزت مستواها في نفس الفترة من العام الماضي، بغض النظر عن نقص توريد الرقائق الإلكترونية في قطاع صناعة السيارات.



وأبدى كيلنيوس تفاؤله حيال ربحية قطاع سيارات الركاب وسيارات الفان، وأيضا حيال قطاع الشاحنات والحافلات المنتظر أن ينفصل عن المجموعة برمتها في الخريف المقبل ليتم طرحه في البورصة، وتوقع ارتفاع حصة الأرباح في إيرادات القطاع الأخير ووصول المبيعات إلى نفس مستواها من العام الماضي.

ورفضت المجموعة الانتقادات التي اتسم بعضها بالحدة لزيادة أرباح الأسهم عن السنة المالية 2020.

ومن المنتظر أن ترفع دايملر أرباح الأسهم عن تلك السنة بمقدار النصف مقارنة بقيمتها في السنة السابقة عليها لتصل إلى 1.35 يورو لكل سهم وذلك على الرغم من الجائحة ورغم أن دايملر وفرت نحو 700 مليون يورو في العام الماضي من تقليص أوقات العمل.

من جانبه، قال مانفريد بيشوف، رئيس مجلس الإشراف والمراقبة الذي يقترب من التخلي عن مهام منصبه، إن سياسة دايملر المبدئية تتمثل في صرف 40% من صافي الأرباح على المساهمين.

وأضاف قبل التصويت الرسمي على توزيع الأرباح أن "الاتهام بأن أرباح الأسهم سيتم دفعها من أموال الضرائب التي حصلنا عليها كإعانات في الأزمة، هو ببساطة اتهام خاطئ".

وأوضح ان أموال تقليص اوقات العمل هي إعانات تأمينية مصروفة من صندوق إعانة البطالة. كان كيلنيوس صرح بأن دايملر دفعت الكثير من الأموال على مدار فترة طويلة في هذا الصندوق.

وفي 2020، سجلت شركة دايملر الألمانية العملاقة للسيارات ارتفاعا في أرباحها لعام 2020، ما دفع رئيس مجلس الإدارة إلى الإشادة بالشركة لإتقانها "اختبار الضغط" الذي شكله وباء كورونا، وفقا لـ"الألمانية".

وبلغ صافي أرباح الشركة المالية لعام 2020 المنسوبة للمساهمين 3.6 مليار يورو (4.3 مليار دولار)، مقارنة بـ 2.4 مليار يورو في 2019.