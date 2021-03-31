موجز ”الخليج 365” للسيارات.. "تسلا" تلاحق "ريفيان" وكذبة أبريل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

شغلت شركة فولكسفاجن الألمانية، المهتمين بقطاع السيارات حول العالم، بعد أنباء حول تغيير اسم وحدتها الأمريكية إلى"فولتسفاجن".

تتوفر للسوق المصرية مجموعة سيارات متميزة من ماركة "ميني كوبر " والتي تتضمن عدة طرازات بأسعار مختلفة.

تعمل سيارة كيا EV6 الكهربائية بمنظومة تشغيل E-GMP، وهي مشابهة لتلك التي يعمل بها طراز هيونداي أيونيك الكهربائي.

تحركت شركة تسلا بشكل رسمي بملاحقتها قضائيا لماركة ريفيان الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية وتعتبر أبرز منافسيها.