هل القيادة ببطء توفر استهلاك الوقود في سيارتك؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تتعدد النظريات في عالم السيارات حول أفضل الطرق لخفض استهلاك الوقود في السيارات، أحد هذه النظريات الشائعة هي أن القيادة ببطئ توفر الوقود، فهل هذا الأمر صحيح؟

في الواقع الإجابة ليست بهذه البساطة، وبشكل عام فإن القيادة ببطئ لا توفر في استهلاك الوقود، وكذلك القيادة على سرعات عالية أكثر من 100 كم/س تستهلك كمية أكبر من الوقود، والأمر الصحيح هو أن هناك سرعات معينّة تعتبر الأفضل من حيث استهلاك الوقود.

كما أن هناك عامل هام أخر يؤثر بشكل كبير في استهلاك الوقود أثناء القيادة، وهو عدد لفات المحرك /دقيقة (RPM)، حيث أن الضغط بقوة على دواسة الوقود يرفع عدد لفات المحرك بشكل عالي، مما يسبب ضخ كمية كبيرة من الوقود حتى على السرعات البطيئة.

ويعتبر المعدل المثالي للتسارع هو زيادة 20 كم/س كل 5 ثوان، أي أن التسارع بشكل تدريجي أفضل من التسارع المفاجئ.

حيث يؤدي التسارع المفاجئ إلى حرق الكثير من الوقود، وكمثال فإن التبديل بين سرعة 75 كم/س و85 كم/س خلال 15 ثانية يرفع استهلاك الوقود بنسبة 20%.

في حين أن القيادة على سرعة 100 كم/س بدلاً من 120 كم/س (أي RPM أقل) يقلل من استهلاك الوقود بنسبة 20%.

لذا ينصح خبراء السيارات بتفضيل استخدام مثبت السرعة (Cruise Control) على الطرق السريعة، حيث أن الثبات على سرعات الطرق السريعة تقدم أعلى مستوى كفاءة باستهلاك الوقود.

وهكذا نرى، أن العامل الأساسي للحفاظ على استهلاك الوقود بشكل صحيح هو عدد لفات المحرك (RPM)، فإذا كنت تقود بسرعة بطيئة وعدد لفات المحرك عالية فإنه يسبب زيادة استهلاك الوقود، وليس سرعة السيارة، هو الذي يرفع استهلاك الوقود.