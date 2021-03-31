القصة الكاملة لبطل قناة السويس الغطاس"جبر".. تعرف عليها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف حادث جنوح السفينة البنمية بقناة السويس، قصص كثيرة تعبر عن بطولات، وانتماء وحب المصريين لبلدهم، واستعدادهم لفدائه بالروح.

محمود فاروق جبر، أحد أعضاء فرقة الغطس بهيئة قناة السويس، هو المصاب الوحيد بعمليات محاولات تعويم السفينة الجانحة "إيفر جيفن"، الذي قام بعمله فى جو شديد البرودة، وأثناء تيار عنيف فى القناة.

التضحية بالروح



وقال جبر، لوسائل إعلام محلية، إن "السفينة أخذت ذراعي "يدي" وطلعت.. ولكن الحمد لله إنها طلعت والأزمة انتهت".

وبنبرة فخر، يحكي محمود، إنه مستعد للتضحية بروحه من أجل مصر، وقناة السويس، التي يعتبرها بيته الآخر".

وأضاف، أن العناية الإلهية وحدها، أخرجت الشاب بأقل الخسائر، وأنه "الحمد لله إني طلعت منها( خرجت سالما).. عافرت (حاولت بقوة) حتى أخرجت نصفي على الدبش، ونصفي الآخر على المياه، وأثناء خروجي من المياه حصل انهيار أسفل المركب بالتربة في نفس مكان غطسي بعد خروجي.

وهذه هي التفاصيل للقصة الكاملة الغطاس جبر علي لسانه.. قال، أنه شارك منذ اليوم الأول في الأزمة وأصيب يوم السبت الماضي، خلال كشفه عن عمق السفينة بالتربة، وكذلك الكشف عن أي ضرر أصيبت به السفينة.

وأضاف جبر، الذي يعمل بهيئة قناة السويس، منذ 18 عامًا، أنه فور تلقيه طلب الغطس للكشف عن وجود خسائر، لم يتردد لحظة.

وأوضح: أن "الكراكات تعمل بجانب السفينة، وخوفًا من تأثر الغطاسين بالكراكة، يبدأ الغوص على بعد من 15 إلي 20 متر من السفينة، وأنه بمجرد الطلب منه " يغطس لكشف الخسائر بدون تردد".





وأضاف الشاب الثلاثيني للموقع المصري ـ "القاهرة 24": أنه " غطس بحبل ليدخل لمكان بعيد عن التيار، بجانب السفينة، والحمد لله دخل بالرغم من ضيق المكان، ووصل بصعوبة للنقطة التي من المقرر أن يغطس فيها، بجانب المركب ناحية بورسعيد في الاتجاه الشمالي، لكن التيار كان عنيفًا جدًا وكان بيسحبني، خلصت المعاينة وأعطيت إشارة بخروجي".

ويواصل جبر :" تيار المياه كان شديدا وصعب جدًا.. وكنت نازل لوحدي، وهم بيشدونى بالحبل والفرقة أعلى سطح المياه بتشدني بسرعة عشان المياه متاخدنيش بعيد، ولكن للأسف التيار أخذني و"لفيت لفتين" ( دار مرتين حول نفسه من شدة التيار) وتفادي جسم السفينة بيده رغم قوة التيار، فدفعتني المياه على الصخور".

وأكتشف محمود، بعد الحادث، إصابته بقطع في وتر اليد اليسرى وخلع بالكتف، وبدأ العلاج الطبيعي، وبعدها سوف يقرر الأطباء حاجته للتدخل الجراحي من عدمه.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الأربعاء، إن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة.

وأعرب الفريق ربيع، عن اعتزازه وأبنائه العاملين بالهيئة بالزيارة الداعمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في هذا التوقيت الهام، مشدداً على أن تكريم الرئيس لجهود الهيئة خلال إدارة أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN وسام على صدور العاملين كافة بالهيئة ودافعا لاستكمال مسيرة العمل الوطني المخلص لرفعة قناة السويس.

يذكر أن "إيفر جيفن" هي شاحنة عملاقة تحمل علم بنما ويتم تشغيلها بواسطة شركة النقل البحرية التايوانية "إيفر جرين"، وجنحت في قناة السويس المصرية يوم الثلاثاء الماضي 23 مارس/آذار الجاري، واستغرقت عملية تعويمها نحو أسبوع.

وبدأت مصر، الأربعاء، تحقيقات رسمية في جنوح سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" في قناة السويس وتعطيل حركة عبور السفن لما يقرب من أسبوع.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" إن التحقيق يشمل فحص الصلاحية البحرية للسفينة وتصرفات ربانها، ويشارك فيه طاقم السفينة وهيئة قناة السويس والشركة اليابانية المالكة والشركة التايوانية المستأجرة لضمان سلامة التحقيق.