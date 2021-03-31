جينيسيس G70 الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - تعزز سيارة جينيسيس G70 الجديدة من هوية العلامة التجارية الفاخرة، وتتماشي مع فلسفة “الأناقة الرياضية” المميزة لكافة طرازات الشركة.

أضيفت باقة من الترقيات للسيارة الجديدة تتضمن شاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة، لتكمل المظهر الراقي للسيارة ولتتماشى مع سعي جينيسيس لتحسين قدرة الركاب على التواصل على الطريق.

تتميز السيارة الجديدة بالعديد من الخصائص المطورة للقيادة والأداء؛ كوجود وضع قيادة إضافي وتحسينات تعزز تجربة المستخدمين.

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت جينيسيس اليوم الطراز الجديد من سيارة G70 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وظهرت السيارة السيدان الرياضية الجديدة بترقيات فاخرة تتماشى مع فلسفة “الأناقة الرياضية” المميزة للعلامة التجارية الفاخرة، كبقية سيارات الشركة مثل G80 وسيارة GV80 SUV.

وتدمج G70 الجديدة، التي حصد طرازها السابق عددا من الجوائز لتصميمها المبتكر ومميزاتها التقنية الرفيعة، أحدث تقنيات السلامة المتقدمة مع السمات الفاخرة التي ترتقي بالقيادة، لتقدم تجربة قيادة إستثنائية للعملاء.

تحديث شامل ونقلة نوعية في سيارات السيدان الرياضية لجنيسيس

شهدت G70 الجديدة تحديثا شاملا، يجعلها أكثر سيارات السيدان الرياضية التي تقدمها جينيسيس تطورا، فتأتي المقدمة بالمصابيح الرباعية المميزة للعلامة التجارية في صورة LED رفيعة للغاية تمتد إلى الخارج مثل أجنحة شعار جينيسيس، وصممت بشبكة أمامية Crest Grille منخفضة لتعطي إنطباعاً للشراسة و القوة، ولتعكس شخصية G70 الجريئة وأدائها الرائع.

ويظهر جانب G70 الجديدة مميزا بغطاء محرك طويل، فيما يأتي الجزء الأمامي قصيرا مؤكدا على الحضور القوي و التصميم الرشيق للسيارة حتى عند وقوفها. وتعزز التصميمات الجديدة كليًا للإطارات من هذا المظهر الرائع الذي تكمله فتحة الهواء الجديدة الموضوعة تحت إطار الشبكة الأمامية، والمصممة لتحسين كفاءة تدفق الهواء. كما يضيف تصميم الخط الجانبي Parabolic Line مظهر قوي و عضلي لجانب السيارة التي تبدو كزي مصمم بحرفية للاعب رياضة عالمي.

ولا يقل تصميم الجزء الخلفي للسيارة روعة عن مقدمتها؛ حيث تظهر الأضوية الخلفية الرباعية المميزة لعلامة جينيسيس فوق سطح غطاء صندوق الأمتعة لتؤكد على هوية العلامة الفاخرة، وتضيف مخارج العادم المزدوجة و الجزء السفلي من المصد الخلفي الذي يأتي بلون الهيكل لمسات فاخرة وجديدة على السيارة الرياضية.

وتتوفر السيارة بــ 14 لونًا خارجيًا، موفرة بذلك العديد من البدائل الراقية للعملاء كوجود خيارين معدنيين جديدين (البنيSedona والأزرق Tasman )، وثلاثة ألوان غير لامعة هي: اللون الأبيض Verbier ورمادي Melbourne واللون الحصري لطراز G70 الجديد بالكامل الفضي الداكن Bond.

ترقيات قمرة فاخرة لقيادة تركز على السائق

ظهرت المقصورة في طراز G70 بتصميم فاخر مطور يثري خبرة الركاب، ويقدم لهم تجربة تنقل أنيقة ومتطورة، وتولي قمرة القيادة أهمية قصوى لراحة السائق، فتأتي مزودة بنظام معلومات وترفيه أكبر حجمًا وعرضًا بشاشة مقاس 10.25 بوصة تعمل باللمس، لتكون بارزة وسط لوحة القيادة وليسهل استخدامها. كما أن نظام المعلومات مزود بخصائص حصرية لجينيسيس.

وتم أيضًا توسيع لوحة أجهزة القياس الإلكترونية The instrument cluster لتحسين الرؤية و القراءة منها، كما جرى تطوير شاحن الهاتف الذكي اللاسلكي لتوفير سرعة شحن محسّنة. وأخيرًا، يعزز الزجاج الأمامي وزجاج الباب الأمامي الكاتم للصوت الهدوء في المقصورة ويجعل البقاء فيها مريحا.

تجربة قيادة ديناميكية مطورة

تم تزويد G70 جديدة بمحركين، الأول بسعة 2.0 لتر رباعي الإسطوانات مزود بشاحن توربيني و محرك بسعة 3.3 لتر سداسي الإسطوانات بشاحن توربيني مزدوج. وتستفيد جميع طرازات جينيسيس من وضع القيادة “Sports+ ” المضاف حديثًا، والذي يعمل على تحسين برمجة المحرك وناقل الحركة، مما يسمح للسائقين بالاستفادة الكاملة من إمكانيات الأداء الرائعة المتوفرة في G70.

كما يستفيد محرك V6 سعة 3.3 لتر مع الحزمة الرياضية المزودة في الطراز الجديد، كنظام صمام العادم المتغير، ومن جهة أخرى يوفر نظام الدفع الرباعي الديناميكي الجديد وضع “دريفت مود” المدمج.

المزيد من السلامة والراحة

يتضمن طراز جينيسيس G70 الجديد مجموعة واسعة من مزايا سلامة وراحة السائق المطورة:

نظام 10 وسائد هوائية

نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي (FCA)

نظام المساعدة على تجنب الاصطدام للنقطة العمياء (BCA)

نظام المساعدة على تجنب الاصطدام عند عبور السيارات من الخلف (RCCA)

شاشة الرؤية المحيطية (SVM)

نظام مثبت السرعة الذكي (SSC)

نظام المساعدة على متابعة المسار (LFA)

نظام المساعدة على البقاء في حارة السير (LKA)

وتأتي سيارة G70 الجديدة بشاشة معلومات وسطية عريضة بمقاس 10.25 بوصة، تتضمن:

نظامي أبل CarPlay وأندرويد Auto.

نظام ملاحة متطور

خاصية فصل خصائص الشاشة لقسمين.

كما تم تطوير G70 الجديدة بإضافة المميزات التالية: