السبب أسرار خطيرة.. "تسلا" تلاحق منافستها "ريفيان" قضائيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحركت شركة تسلا بشكل رسمي بملاحقتها قضائيا لماركة ريفيان الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية وتعتبر أبرز منافسيها.

تحركت شركة تسلا بشكل رسمي بملاحقتها قضائيا لماركة ريفيان الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية وتعتبر أبرز منافسيها.

ووفق موقع "إنسايد إي في"، فإن تسلا، اتهمت في يوليو/تموز الماضي شركة ريفيان، باستعانتها بمعلومات تتعلق بأسرار الصناعة، من موظفين وفنيين سابقين بشركة تسلا.

ووصفت تسلا الأمر بالسرقة، ورأت في ذلك تعمدا بتوظيف "ريفيان" لقائمة طويلة من العاملين السابقين بالشركة التي يديرها إيلون ماسك.

وحتى الآن كانت تسلا تنتظر أمر قضائي بالسماح لمقاضاتها ريفيان على نطاق أكبر يشمل أيضا مقاضاة العاملين السابقين بتسلا، حتى رأت محكمة أمريكية أن تسلا تملك الحق في ذلك، وحصلت تسلا بالفعل على الضوء الأخضر للتحرك قضائيا ضد "ريفيان".

جدير بالذكر أن إيلون ماسك المدير التنفيذي لتسلا سبق له الإعلان عن ترحيبه بمشاركة التقنيات التي تطرحها تسلا لسياراتها الكهربائية ولكن بإذن من الشركة.

800 مليار دولار

ارتفعت القيمة السوقية لشركة تسلا إلى أكثر من 800 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني 2021، وانخفضت بعدها إلى نحو 563 مليار دولار في مارس/آذار.

يربط المحللون سعر سهم تسلا بعملة بيتكوين الرقمية، والتي كانت متقلبة خلال الفترة الأخيرة، وذلك تحديدا بعد أن أعلنت تسلا في فبراير/شباط 2021، عن شرائها لما قيمته 1.5 مليار دولار من البيتكوين.

أشار محلل Wedbush Securities، دانييل آيفز إلى أنّ تسلا حققت أرباحا وصلت إلى نحو مليار دولار من الأرباح الورقية عبر استثمارها في عملة بيتكون الرقمية.

