كيا تكشف أسرار محرك طراز "EV6".. سيارة كهربائية خارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعمل سيارة كيا EV6 الكهربائية بمنظومة تشغيل E-GMP، وهي مشابهة لتلك التي يعمل بها طراز هيونداي أيونيك الكهربائي.

وأعلنت شركة كيا رسميا عن طرازها الكهربائي الجديد EV6، الذي يعتبر أول طراز كهربائي فائق الأداء تقدمه الماركة الكورية الجنوبية.

ونقل موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية للطراز الكهربائي، الذي احتفلت كيا بالإعلان عنه في مؤتمر صحفي كشفت خلاله عن أبرز مواصفات الطراز الجديد.









وذكر الموقع عن مواصفات EV6، أنه يعمل بمنظومة تشغيل E-GMP مشابهة لتلك التي يعمل بها طراز هيونداي أيونيك الكهربائي.

ويعمل الطراز بثنائي محركات كهربائية، تنتج معا قوة جماليا تصل لـ577 حصان، بعزم دوران 546 لفة/قدم، ما يعادل 740 نيوتن متر.









وفيما يخص السرعة، يتمتع طراز كيا EV6 بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 3.5 ثانية.

وحتى الآن لم تكشف كيا عن الموعد الرسمي لطرح طراز EV6 وتكلفته الرسمية التي سيتوفر بها في الأسواق، غير أنه سيكون مخصصا كموديل لعام 2022.