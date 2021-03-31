نيسان باترول نيزمو 2021 تنطلق رسمياً في الشرق الأوسط

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان عن باترول نيزمو 2021 الجديدة، وهي ثالث إصدار نيزمو عالي الأداء بعد 370Z وجي تي آر، وستنطلق السيارة في الشرق الأوسط بشكل حصري.

وتعتمد باترول نيزمو على نفس محرك V8 سعة 5.6 لتر بالتنفس الطبيعي بقوة 428 حصان وعزم دوران 560 نيوتن متر، مع أنظمة مساعدة سائق متعددة مثل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي بخاصية رصد المشاة، والتحذير المبكر من الاصطدام والبقاء في حارة الطريق وغيرهم.

وتتميز نيزمو عن النسخ الأخرى بتحديثات رياضية جمالية للمصدات وفتحات الهواء، مع شبك أمامي مختلف وخلفية أكثر شراسة بكثير ونظام عادم رياضي وجناح أكبر حجماً، مع شعار نيزمو على السيارة وجنوط 22 إنش.

وتتميز الداخلية بجلود ألكانتارا والشاحن اللاسلكي للجوال وتطبيق أبل كاربلاي، مع خفض مستوى الاهتزازات لتوفير تجربة قيادة أكثر راحة.

وستتوفر باترول نيزمو 2021 في الشرق الأوسط بداية من أبريل بسعر يبدأ من 385,000 درهم إماراتي.