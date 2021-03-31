كيا EV6 الجديدة تظهر لأول مرة على أرض الواقع

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت كيا EV6 الكهربائية الجديدة في أول صور على أرض الواقع، وتبدو السيارة أنيقة ومختلفة عن أي سيارة كيا أخرى في السوق حاليًا، مع العلم أن هذه هي نسخة GT الأعلى أداءً بمعدلات تسارع وأداء مذهلة.

وستتوفر الفئة الأساسية لكيا EV6 بمحرك كهربائي منفرد بقوة 170 حصان وعزم 350 نيوتن متر ودفع خلفي، مع فئة أخرى بمحركين كهربائيين وقوة إجمالية 235 حصان وعزم 605 نيوتن متر ودفع كلي.

بعض الفئات ستكون مزودة ببطارية 77.4 كيلوواط\س كبيرة الحجم بمدى 510 كيلومتر للشحنة وقوة تتراوح بين 225 و321 حصان لفئات الدفع الخلفي والكلي.

وننتهي عند الفئة الأفخم والأعلى أداءً بقوة إجمالية 577 حصان وعزم 740 نيوتن متر وتسارع من الصفر إلى 100 كلم\س في 3.5 ثانية فحسب ونظام دفع كلي حصري.

وستطرح كيا سيارتها الكهربائية الأحدث في أسواق عالمية محددة في نهاية العام الجاري، بمبيعات أمريكية سنوية متوقعة 20,000 وحدة، ومبيعات عالمية متوقعة 100,000 وحدة كل عام.