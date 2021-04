جينيسيس X كوبيه الرياضية تكشف نفسها رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت جينيسيس الستار عن سيارة “جينيسيس إكس” كوبيه الاختبارية الجديدة في لوس أنجلوس، والتي تجسد اتجاهات التصميم للموديلات القادمة للعلامة.

هذه هي خامس سيارة اختبارية في تاريخ الشركة، وتستمر بالشبك الأمامي والمصابيح المنقسمة المميزة لسيارات جينيسيس الحالية، ولكن مع تطور التصميم “العضلي الأنيق” لذروته في الكوبيه الكهربائية.

ويتميز الشبك الأمامي بتصميم ثلاثي الأبعاد، مع العلم أن الغرض من الشبك جمالي بشكل أساسي، مع اشتراك الرفارف وغطاء المحرك في قطعة واحدة أنيقة.

تصميم الداخلية يجمع بين الفخامة والراحة مع التركيز على السائق ، بمزايا تشمل شاشة عرض “حرة” للتحكم في وظائف جينيسيس X وكونسول أوسط طافئ ولوحة قيادة “محيطة بالركاب”.

لا توجد نوايا رسمية لطرح موديل إنتاجي قريباً لجينيسيس X كوبيه ولكن من يدري، قد يتغير رأي الإدارة في الأعوام القادمة.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin