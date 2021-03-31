المرور يوضح سبب زيادة المبلغ المسحوب بنكيًّا عند سداد رسوم تجديد الرخصة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن زيادة المبلغ المسحوب بنكيًّا “من قائد السيارة” عند دفع رسوم تجديد الرخصة.

وتساءل المتابع، قائـلًا: “كانت رسوم تجديد الرخصة المطلوبة من منصة أبشر لمدة 5 سنوات 200 ريال، وعند التجديد من خلال تطبيق البنك، سحب مني مبلغ 300 ريال، فما هو موقف الـ «100» الزائدة؟”، وأجاب المرور موضحًا أن النظام المالي للمرور عبر مواقع البنوك يزوّد المستفيدين بالمبلغ المطلوب باحتساب الرسوم والغرامات معًا.