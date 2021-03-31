صور.. أسعار ومواصفات سيارات "ميني كوبر " الجديدة بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوفر للسوق المصرية مجموعة سيارات متميزة من ماركة "ميني كوبر " والتي تتضمن عدة طرازات بأسعار مختلفة.

وكشف موقع hatla2ee عن التكلفة الرسمية لسيارات ميني كوبر المتوفرة حاليا بالسوق المصرية، وأبرز مواصفاتها.

"ميني كوبر" تودع محركات الاحتراق الداخلي في هذا الموعد



وقال: طراز ميني كوبر يتوفر منه للسوق المصرية فئة أتوماتيك / 3 DOOR SALT 2020 بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 495 ألف جنيه، وأعلى فئة منه 3 DOOR CHILI 2020 وتعمل بمحرك 1500 سي سي، بتكلفة 640 ألف جنيه.





من بعده ضمت القائمة، طراز ميني كوبر هاتش بفئة أوتوماتيك / 5 DOOR 2020 وتعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 595 ألف جنيه.





وضمت القائمة، طراز ميني كانتري مان بفئة أتوماتيك / SALT EDITION 2020 وتعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 600 ألف جنيه.





من بعده ضمت القائمة، طراز ميني كلوبمان بفئة وحيدة أتوماتيك / CHILI EDITION 2020 وتعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 625 ألف جنيه.





وضمت القائمة، طراز ميني كونفيرتابل بفئة وحيدة أتوماتيك / CABRIO 2020 وتعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 675 ألف جنيه.





وضمت القائمة، طراز ميني كانتريمان إس ،فئة وحيدة، أتوماتيك 2020 وتعمل بمحرك بقوة 2000 سي سي، وتكلفتها 760 ألف جنيه.





