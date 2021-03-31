ابوظبي - مجدي عبدالحي - امتداداً للإجراءات التي اتخذتها للتعامل مع الجائحة: “يلو” تمنح إجازة لمنسوبيها عند تلقي اللقاح

الخليج ٣٦٥ نت – استكمالاً للإجراءات الوقائية التي شرعت شركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو” في تطبيقها منذ بداية ظهور جائحة كوفيد – 19 لحماية عملائها ومنسوبيها وخلق بيئة صحية، فقد أعلنت “يلو” بأن جميع منسوبيها لهم الحق في الحصول على يوم إجازة غير محسوبة من رصيد إجازات الموظف يوم تلقيه جرعة لقاح فايروس كورونا، وذلك تحفيزاً للموظفين من أجل الحصول على اللقاح الذي وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين مجاناً لجميع سكان المملكة؛ مواطنين ومقيمين.

وبهذه المناسبة تحدث نائب الرئيس الرئيس التنفيذي الأستاذ بشير القحطاني قائلاً: “من بداية ظهور الجائحة التزمنا بتطبيق التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، خصوصاً وزارة الصحة لمواجهة الوباء والحد من انتشاره داخل الشركة أو في المجتمع بعد أن قمنا بتوعية منسوبينا بالممارسات الصحيحة التي تجنبهم بإذن الله وذويهم خطر الإصابة بالفايروس، كما تم مراجعة كافة الإجراءات الداخلية بالتزامن مع كافة التعليمات والتوصيات التي يتوالى صدورها من الجهات المختصة، ووجدنا التعاون والالتزام الكامل من عملائنا ومنسوبينا في تطبيق هذه الاحتزازات، كما عملنا على تعقيم سياراتنا، وعدم تسليمها للعملاء إلا بعد التأكد من إتمام عملية التعقيم بشكل كامل، فسلامة جميع عملاء ومنسوبي الشركة تمثل أهمية قصوى لنا، ونضعها على رأس أولوياتنا في هذه المرحلة التي تتطلب من الجميع الحرص والالتزام واتباع التعليمات حفاظاً على صحتنا وصحة من نحب، ودعماً لجهود الدولة في توفير اللقاح فقد حرصنا على تحفيز منسوبي الشركة على تلقيه من خلال منح الموظفين إجازة مدفوعة الأجر عند تلقي جرعة اللقاح، فبعد مشيئة الله عز وجل تلقي اللقاح هو طريقنا نحو العودة إلى الحياة الطبيعية”.

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