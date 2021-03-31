الناغي هيونداي تطلق عروض رمضان 2021 في السعودية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستقبل شركة محمد يوسف ناغي للسيارات وكيل هيونداي في المملكة العربية السعودية، شهر رمضان المبارك بمجموعة من العروض والصفقات الرائعة على جميع طرازات سيارات هيونداي، بما في ذلك مجموعة سياراتها وطرازاتها المميزة مثل سوناتا، كريتا، كونا، توسان، بالإضافة إلى طرازات أكسنت وإلنترا.

وتجسيدًا لقيم العطاء وبالتزامن مع الشهر الكريم، كشفت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات عن قسائم شرائية بقيمة تصل الى 5,000 ريال على اجهزة الكترونية لموديلات 2020 بالاضافة الى قسيمة شرائية بقيمة 3,000 ريال يحصل عليها العميل عند شراء توسان موديل 2021.

وتأتي العروض لتشمل الشراء بدون دفعة أولى و بدون رسوم إدارية، بالإضافة إلى ضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر، و تأمين شامل طوال فترة سريان عقد الجهة التمويلية. فضلاً عن ذلك، توفير خدمة المساعدة على الطريق لمدة سنة.

الدكتور عادل عزت المدير العام التنفيذي لشركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي قال: “نحرص خلال شهر رمضان على تقديم أفضل ما عندنا من عروض تسمح للجميع بأن يكونوا جزءاً من عائلتنا ، ولا شك بأننا سنعمل على تقديم المزيد من الخدمات التي تناسب احتياجات عملائنا في المملكة العربية السعودية لتساعدهم على تملك إحدى سيارات هيونداي المميزة”.