كيا بيجاس 2021 متاحة للتأجير ضمن أسطول سيارات يلو

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دائماً ما تتفوق شركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو) على الشركات الأخرى بفضل حرصها الدائم على خدمة عملائها وتقديم كل جديد، ذلك يتضمنه ضم كيا بيجاس 2021 إلى أسطولها.

الخارجية

تتبنى بيجاس لغة تصميم كيا الأيقونية عبر شبك أنف النمر، مع حصولها على مصابيح أمامية هالوجين، أضواء نهارية LED ومصابيح ضباب مع خلفية انسيابية ذات خطوط أنيقة وشبابية بمصابيح خلفية كبيرةـ لتعطي مظهر إنسيابي مميز متوافق مع مظهرها كسيدان صغيرة.

الداخلية

مقصورة عملية بمقاعد قماشية، مع وجود شاشة نظام معلوماتي ترفيهي لمسية قياس 7 إنش تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مع عدادات قياسية ونظام صوتي 6 سماعات مع مقود متعدد المهام ومساحة تخزين مميزة لفئتها.

التقنيات والأمان

مثبت سرعة

مكيف أوتوماتيكي

فتح السيارة عن بعد

كاميرا رؤية خلفية

إغلاق مركزي للأبواب والنوافذ

مراقب ضغط هواء الإطارات

مكابح مانعة للانغلاق

مستشعرات خلفية

المحرك

تستمد السيارة طاقتها عبر محرك 1.4 لتر بقوة 95 حصان وعزم 132 نيوتن متر باستهلاك وقود اقتصادي 17.8 كم/لتر.

هذا ويمكنك تأجير كيا بيجاس 2021 عبر موقع أو تطبيق يلو وذلك يتضمنه الدفع، الحجز، تنفيذ العقد عبر الخدمة الإلكترونية المتكاملة.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور