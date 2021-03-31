فولكس واجن أمريكا ستغير اسمها إلى “فولتس واجن”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت فولكس واجن أمريكا رسمياً عن تغيير اسمها إلى “فولتس واجن” بعد ساعات من تسرب مستندات رسمية من موقع الشركة حول التغيير القادم.

وصرحت الشركة إن الاسم الجديد “هو إعلان عن الاستثمار المستقبلي للعلامة في حلول التنقل الكهربائي”، وسيظهر اسم “فولتس واجن” الجديد على الموديلات الكهربائية للعلامة، بينما ستستمر موديلات البنزين بشعار فولكس واجن الحالي.

كما وضحت فولكس واجن إن سيارات البنزين ستستمر باللون الأزرق الداكن في شعاراتهم، مع تحويله إلى أزرق فاتح في شعارات السيارات الكهربائية لتمييزها.. وسيبدأ استخدام الاسم الجديد رسمياً في مايو، مع اقتصاره على أمريكا فحسب.