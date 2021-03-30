9 صور ترصد علاقة هوندا بالسيارات الكونسبت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كغيرها من ماركات السيارات الشهيرة، قدمت هوندا اليابانية عبر تاريخها، مجموعة متميزة من الموديلات الكونسبت.

وعكست هذه السيارات رؤية هوندا للمستقبل، وكانت سيارات للعرض فقط لم يقدر لها الطرح بالأسواق.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أبرز الموديلات الكونسبت التي طرحتها ماركة هوندا اليابانية عبر تاريخها.

وضمت في مقدمتها طراز باسم Honda Sports EV Concept، قدمته هوندا كطراز كونسبت عام 2017، وكان ظهوره الأول بمعرض فرانكفورت الدولي للسيارات.





وجاء ضمن القائمة، طراز كونسبت قدمته هوندا للمرة الأولى عام 2013، باسم Honda FCEV Concept، يعمل بمحرك كهربائي بالكامل، ويستطيع السير حتى مسافة 300 ميل على شحنة واحدة.





من بعده، ضمت القائمة طراز Honda FC Sport Concept الذي أعلنت عنه الماركة اليابانية عام 2009.





ومن السيارات الكونسبت الكلاسيكية، ضمت القائمة، طراز باسم Honda HPX وأعلنت عنه الماركة اليابانية للعرض عام 1984، بمحرك V6 بسعة 3 لترات.

من بعده ضمت القائمة طراز Honda Dualnote، وكان من أبرز السيارات الكونسبت التي أعلنت عنها هوندا عام 2001، وطرح بمحرك V6 بسعة 3 لترات ينتج قوة 400 حصان.





وطراز باسم Honda J-VX، طرحته هوندا للعرض كطراز كونسبت عام 1997، كان ظهوره للمرة الأولى بمعرض طوكيو الدولي للسيارات، ويعمل بمحرك سعته لتر واحد.





من بعده، ضمت القائمة طراز باسم Honda Small Hybrid Sports Concept، طرحته الماركة كموديل كونسبت، عام 2007.





ثم طراز Honda EV-STER Concept الذي طرحته الماركة كطراز كونسبت عام 2012، بقدرات كهربائية فائقة، ضمن السيارات التي عرضتها بمعرض طوكيو الدولي للسيارات.





في ختام القائمة، جاء طراز هوندا Honda Project 2&4 Concept، الذي طرح عام 2015 كموديل كونسبت، بمحرك V4.



