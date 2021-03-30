صور.. تويوتا تعلن عن أول طراز كهربائي من صنعها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لحقت تويوتا أخيرا بركب الماركات التي قدمت للأسواق موديلات كهربائية بالكامل، بإعلانها رسميا عن الطراز الكهربائي المستقبلي الجديد LF-Z.

وتطرح الشركة اليابانية الطراز الكهربائي عبر علامتها للسيارات الفاخرة "لكزس".

ونقل موقع ذا فيرج"، اللقطات الرسمية الأولى للطراز الجديد الذي تستعد لكزس ممثلة عن تويوتا، لطرحه خلال السنوات الخمس المقبلة.









ووفق الموقع الأمريكي، فإن الإعلان عن طراز LF-Z كونسبت الجديد، يأتي ضمن خطة مستقبلية للكزس بطرح 20 سيارة جديدة بحلول عام 2025، سيكون من ضمنها 10 سيارات إما كهربائية بالكامل أو كهربائية هجينة أو تعمل بطاقة الهيدروجين.

وذلك بمثابة خطوة أولى لخطة لكزس للتحول لماركة صناعة سيارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2050، لتنضم لشركات مثل جاجوار وفولفو تخطط للأمر نفسه.









وحتى الآن لم تعلن لكزس عن أي مواصفات تتعلق بقدرات الطراز الكهربائي الجديد LF-Z، غير أن "ذا فيرج" أشار إلى تدعيم الماركة اليابانية له بأنظمة تقنية تعمل بالذكاء الإصطناعي.

وكانت لكزس من ماركات السيارات التي نجحت في تجاوز كورونا في عام انتشار الجائحة نفسه 2020، إذ قدمت للأسواق 13 موديلا جديدا على مدار العام الماضي.