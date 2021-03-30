فورد تكتب نهاية السيارات الصالون.. 11 صورة ترصد تاريخ الموديل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تختتم ماركة فورد الأمريكية مسيرتها في طرح السيارات الصالونية باستعدادها لطرح الطراز "مونديو"، وهو الأخير من هذا الطراز.

وكانت فورد قد أوقفت بالفعل طرح سيارات صالونية للسوق الأمريكية، وبطرح طراز "مونديو"، تنهي هذه الحقبة بشكل رسمي على نطاق عالمي.

وقدم موقع "هوت كارز" قائمة تضم أبرز السيارات الصالونية التي طرحتها فورد عبر تاريخها الحافل، وضمت القائمة سيارات منذ مطلع القرن الماضي، منها طراز Model T الذي طرحته فورد عام 1908، وكان من أوائل موديلات الماركة البريطانية.





من بعده ضمت القائمة من عشرينيات القرن الماضي، أحد أبرز السيارات الصالونية التي طرحتها فورد، طراز "موديل A"، الذي طرح عام 1928، وصنعت منه مليون نسخة.





ومن ثلاثينيات القرن الماضي، ضمت القائمة طراز V8، وكان من أبرز سيارات فورد الصالونية، وطرح عام 1932، بمحرك بسعة 3.6 لتر ينتج قوة 65 حصانا.





ومن حقبة الأربعينيات من القرن الماضي، ضمت القائمة، طراز قدمته فورد عام 1949، والذي صنعت منه ما يصل لنحو مليون و118 ألفا و740 نسخة.





من بعده، ضمت القائمة من حقبة الخمسينيات، طراز "ثاندربرد"، الذي طرحت فورد النسخة الأولى منه كطراز صالوني عام 1955.





ومع مطلع ستينيات القرن الماضي، ضمت القائمة، طراز فالكون الذي طرح للأسواق عام 1960، وصنعت منه فورد ما يصل لنحو 435 ألفا و676 نسخة.





ومن حقبة السبعينيات، ضمت القائمة طراز من أبرز السيارات الصالونية التي طرحتها فورد للأسواق، وهو طراز "بينتو" الذي طرح عام 1971.





من بعده، ضمت القائمة من حقبة الثمانينيات، طراز فورد "إيكسورت"، الذي طرحت نسخته الأولى عام 1981، وكان يعمل هذا الطراز الصالوني المتميز بمحرك بسعة 1.6 لتر ينتج قوة 65 حصانا.





ومن حقبة التسعينيات ضمت القائمة الجيل الثاني من طراز فورد "إسيكورت" وكان من أبرز ما طرح عام 1991، وقدم هذا الجيل من الطراز للسوق الأمريكية.





ومن مطلع الألفية ضمت القائمة، أبرز موديلات فورد الصالونية من هذه الحقبة، طراز فورد فوكس الذي كان ظهور جيله الأول عام 2000.





من بعده، ضمت القائمة الجيل الثاني من طراز فيوشن الذي طرح لعام 2013، وكان يعمل هذا الطراز الصالوني بمحرك ينتج قوة 320 حصانا.



