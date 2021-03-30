"جيلي" تخطط لتأسيس شركة جديدة في مجال الفضاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطط مجموعة تشيجيانغ جيلي القابضة في الصين لإنشاء شركة فضاء تجارية لتطوير أقمارها الصناعية وتقنياتها للاتصالات في مدينة قوانغتشو.

قالت حكومة محلية اليوم الثلاثاء إن جيلي، التي تمتلك شركة فولفو للسيارات و‭‭9.7‬‬% من شركة دايملر إيه. جي.، ستعمل أيضا مع شركات أخرى للصواريخ في قوانغتشو.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الشركة حتى الآن بعد ساعات العمل المعتادة.

تبني جيلي أقمارا صناعية ذات مدار منخفض لتلبية طلب على إمكانيات الاتصال عالية السرعة التي يمكنها تقديم تحديثات سريعة للبرامج.

واعتبارا من عام 2025 تقريبا، ستتمتع سيارات جيلي بمزيد من الوظائف للاتصال بالأقمار الصناعية.