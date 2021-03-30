موجز ”الخليج 365” للسيارات.. نهاية عصر الصالون و"جيلي" إلى الفضاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

لحقت تويوتا أخيرا بركب الماركات التي قدمت للأسواق موديلات كهربائية بالكامل، بإعلانها رسميا عن الطراز الكهربائي المستقبلي الجديد LF-Z.

وتطرح الشركة اليابانية الطراز الكهربائي عبر علامتها للسيارات الفاخرة "لكزس".

تختتم ماركة فورد الأمريكية مسيرتها في طرح السيارات الصالونية باستعدادها لطرح الطراز "مونديو"، وهو الأخير من هذا الطراز.

وكانت فورد قد أوقفت بالفعل طرح سيارات صالونية للسوق الأمريكية، وبطرح طراز "مونديو"، تنهي هذه الحقبة بشكل رسمي على نطاق عالمي.

تخطط مجموعة تشيجيانغ جيلي القابضة في الصين لإنشاء شركة فضاء تجارية لتطوير أقمارها الصناعية وتقنياتها للاتصالات في مدينة قوانغتشو.

قالت حكومة محلية اليوم الثلاثاء إن جيلي، التي تمتلك شركة فولفو للسيارات و‭‭9.7‬‬% من شركة دايملر إيه. جي.، ستعمل أيضا مع شركات أخرى للصواريخ في قوانغتشو.

تستعد شركة شاومي الصينية لصناعة الهواتف الذكية لدخول علم صناعة السيارات الكهربائية بمشروع طموح.

وقالت الشركة الصينية، إنها تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في قطاع السيارات الكهربائية على مدى العقد المقبل، لتلتحق في ذلك بركب شركات صينية أخرى.

يتوفر بأسواق السيارات العالمية مجموعة متميزة من السيارات المجهزة لاقتحام الطرق الوعرة خلال عام 2021، من السيارات الـSUV والشاحنات.

وجمع موقع "هوت كارز" أبرز السيارات المجهزة للطرق الوعرة وتتوفر للبيع بالأسواق حاليا، والتي تعرف تجاريا باسم السيارات الـ OFF-ROAD.

تتوفر للسوق المصرية مجموعة سيارات متميزة من ماركة نيسان اليابانية، والتي تتضمن عدة طرازات بأسعار مختلفة.

وكشف موقع hatla2ee عن التكلفة الرسمية لسيارات نيسان المتوفرة حاليا بالسوق المصرية، وأبرز مواصفاتها.