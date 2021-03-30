شاهد سباق تسارع بين كيا EV6 وبورش 911 ولامبورغيني أوروس وفيراري كاليفورنيا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – شاركت كيا EV6 الكهربائية الجديدة كلياً في سباق تسارع ضد بعض أسرع السيارات الخارقة في الساحة حالياً، بورش 911 ومرسيدس AMG GT وفيراري كاليفورنيا ولامبورغيني اورورس ومكلارين 570S.

بالطبع تم اختيار فئة GT الأعلى أداءً في مجال EV6، بقوة إجمالية 577 حصان وعزم 740 نيوتن متر وتسارع من الصفر إلى 100 كلم\س في 3.5 ثانية فحسب ونظام دفع كلي.

نتيجة السباق هو تفوق سهل لكيا EV6 على جميع المنافسين ما عدا المكلارين.. وهو أول إثبات لإمكانات التسارع المذهلة للكروس أوفر الجديدة.

وستتوفر EV6 بعدة فئات أخرى، أولهم بمحرك كهربائي منفرد بقوة 170 حصان وعزم 350 نيوتن متر ودفع خلفي، مع فئة أخرى بمحركين كهربائيين وقوة إجمالية 235 حصان وعزم 605 نيوتن متر ودفع كلي.

بعض الفئات ستكون مزودة ببطارية 77.4 كيلوواط\س كبيرة الحجم بمدى 510 كيلومتر للشحنة وقوة تتراوح بين 225 و321 حصان لفئات الدفع الخلفي والكلي.