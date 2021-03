كيا EV6 الكهربائية الجديدة كلياً تكشف الداخلية ومواصفات الأداء

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن المواصفات التقنية لـ EV6 الجديدة، وهي أول سيارة كيا مبنية على منصة E-GMP الكهربائية الجديدة كلياً لهيونداي، وقد أكدت العلامة الكورية إن EV6 ستمهد لمستقبل موديلاتها في لغة التصميم والتقنيات.

نبدأ بالداخلية، والتي حصلت على تصميم هادئ وراقي للوحة القيادة بشاشة معلومات ترفيهية 12 إنش وأخرى 12 إنش كذلك للوحة العدادات الرقمية، وشاشة ثالثة لعرض المعلومات على الزجاج الأمامي، وتدعم السيارة التحديثات البرمجية عبر الهواء.

وستأتي EV6 الجديدة بنظام سمعي Meridian الفاخر بـ 14 مكبر صوت، وعدد كبير من أنظمة السلامة المتطورة التي تشمل مساعد الركن الذكي والبقاء في حارة الطريق وكبح الطوارئ الأوتوماتيكي، كما توفر سعة تخزينية 520 لتر، أو 1300 لتر بعد طي المقاعد الخلفية.

المحركات والمدى

الفئة الأساسية لكيا EV6 ستتوفر بمحرك كهربائي منفرد بقوة 170 حصان وعزم 350 نيوتن متر ودفع خلفي، مع فئة أخرى بمحركين كهربائيين وقوة إجمالية 235 حصان وعزم 605 نيوتن متر ودفع كلي.

بعض الفئات ستكون مزودة ببطارية 77.4 كيلوواط\س كبيرة الحجم بمدى 510 كيلومتر للشحنة وقوة تتراوح بين 225 و321 حصان لفئات الدفع الخلفي والكلي.

وننتهي عند الفئة الأفخم والأعلى أداءً بقوة إجمالية 577 حصان وعزم 740 نيوتن متر وتسارع من الصفر إلى 100 كلم\س في 3.5 ثانية فحسب ونظام دفع كلي حصري.

وستطرح كيا سيارتها الكهربائية الأحدث في أسواق عالمية محددة في نهاية العام الجاري، بمبيعات أمريكية سنوية متوقعة 20,000 وحدة، ومبيعات عالمية متوقعة 100,000 وحدة كل عام.

