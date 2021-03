لكزس LF-Z الكهربائية الاختبارية تكشف نفسها رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لكزس عن سيارة LF-Z الكهربائية الاختبارية الجديدة، والتي ستمهد لمستقبل العلامة في التصميم والأداء والتقنيات المتطورة.

وتعتمد السيارة على منصة كهربائية جديدة كلياً، مع استخدام تقنية Direct4 للدفع الرباعي للعلامة، والتي تستفيد من سرعة استجابة المحرك الكهربائي للتحكم في عجلات السيارة بحرية والتنقل بين الدفع الأمامي والخلفي والكلي حسب الحاجة.

وتتمتع السيارة بتصميم مستقبلي فريد يجمع بين لمسات الكوبيه والكروس أوفر، مع تطوير تصميم الشبك الأمامي الأيقوني للعلامة وإغلاقه بالطبع لعدم الحاجة إليه لتبريد المحرك.

من أهم ما يميز الداخلية هو تصميمها الرياضي ومقود U الجديد، وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي وأحدث أنظمة التوجيه الذاتي، وتنوي لكزس طرح الموديل الإنتاجي للسيارة في 2025 ضمن 10 موديلات أخرى هجينة وكهربائية قادمة للعلامة الفاخرة.

