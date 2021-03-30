سيارات مازدا 2021 متاحة الآن بدون دفعة أولى أو تحويل الراتب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري SFL، على سيارات مازدا السعودية تحت شعار عرض الخير.
السيارات المشمولة في العروض:
جميع سيارات مازدا لدى الوكيل الحاج حسين علي رضا.
مميزات العروض:
- بدون تحويل راتب
- بدون دفعة أولى
- يشمل جميع القطاعات وللسعوديين والمقيمين
- الحد الأدنى للراتب 5,000 ريال
- المعدل السنوي يبدأ من 4.7%
- الدفعة الأخيرة تصل إلى 40% ويُمكن تقسيطها على مدة تصل إلى 3 سنوات
في حين يتم إصدار أمر الشراء بنفس يوم تقديم الطلب وتوفر تفويض داخلي طيلة مدة التمويل، وكذلك فخدمات ما بعد البيع جميعها إلكترونية لزيادة راحة العُملاء.