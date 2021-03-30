هل رخصة القيادة واستمارة السيارة معتمدتان في توكلنا؟ “التطبيق” يجيب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل الحساب الرسمي لتطبيق “توكلنا” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن المستندات الثبوتية الخاصة بالسيارة والمعتمدة لدى التطبيق.

وتساءل المتابع، قائـلًا: “هل رخصة القيادة واستمارة السيارة معتمدتان في (توكلنا)؟”، وأجابت إدارة التطبيق بقولها: “الهوية الوطنية وهوية مقيم عبر توكلنا تعد اثباتاً رسمياً معتمدا لإثبات الهوية لدى رجال الأمن فقط، وجاري العمل على اعتمادها وبقية الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص”.