المرور يوضح خطوات الانتقال من مسار إلى آخر على الطريق

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حددت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الخطوات الواجب اتباعها لضمان سلامة الجميع عند الانتقال من مسار لآخر.

وأوضحت إدارة المرور أنه لضمان سلامة الجميع عند الانتقال من مسار لآخر، على قائدي السيارات اتباع ما يلي: