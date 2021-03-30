“المرور” الإجراءات اللازمة حال اختلاف الاسم في الهوية الوطنية عن رخصة القيادة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن الإجراءات النظامية المطلوبة في حالة اختلاف اسم قائد المركبة المسجل في الهوية الوطنية عن اسمه في رخصة القيادة.

وتساءل المتابع، قائـلًا: “الاسم الإنجليزي لديّ في رخصة القيادة يختلف عن الاسم في الهوية الوطنية وكذلك الصورة؛ فكيف يمكن تحديث الرخصة؟”، وأجاب المرور موضحًا أن قائد السيارة في هذه الحالة عليه سداد الرسوم والمخالفات ثم مراجعة المرور بمدرسة القيادة.