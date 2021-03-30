شاومي تقتحم عالم السيارات الكهربائية.. 10 مليارات دولار استثمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد شركة شاومي الصينية لصناعة الهواتف الذكية لدخول علم صناعة السيارات الكهربائية بمشروع طموح.

وقالت الشركة الصينية، إنها تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في قطاع السيارات الكهربائية على مدى العقد المقبل، لتلتحق في ذلك بركب شركات صينية أخرى.



وووفق موقع "ذا نكست ويب"، أبلغت "شاومي" التي تعد إحدى أكبر شركات إنتاج الهواتف الذكية في العالم، بورصة هونغ كونغ أنها ستنشئ شركة تابعة لها تتولى أعمالها في قطاع السيارات الكهربائية، باستثمار أولي يبلغ 10 مليارات يوان (1,52 مليار دولار).

ويتوقّع أن تشكّل مبيعات السيارات العاملة بالطاقة الجديدة نصف إجمالي مبيعات السيارات في الصين في العام 2035، وفق خارطة طريق أصدرها القطاع العام الماضي.

وتعلّق شركات صناعة السيارات آمالا على ميل متزايد إلى السيارات الكهربائية في مستقبل يتوقّع أن تضطلع فيه الصين بدور ريادي على هذا الصعيد.

والثلاثاء، أعلن المدير التنفيذي لشاومي لاي جون أنه سيتولى إدارة قسم السيارات الكهربائية في الشركة.

وتأتي خطوة "شاومي" بعدما سبقتها إليها مجموعة من الشركات، إذ أعلن محرّك البحث على الإنترنت "بايدو" في يناير/كانون الثاني دخوله في شراكة مع الصانع "جيلي" لإنتاج سيارات كهربائية.

ويتزايد اهتمام المستثمرين في الشركات الصينية على غرار "إكسبنغ" و"لي أوتو" اللتين دخلتا السوق المالية الأميركية العام الماضي.

وسبق أن أطلقت شركات عالمية تعهّدات على صعيد إنتاج السيارات الكهربائية في الصين على غرار "فولكسفاجن" و"بي إم دبليو".