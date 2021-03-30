أقوى السيارات المجهزة لاقتحام الطرق الوعرة في 2021.. قدرات خارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر بأسواق السيارات العالمية مجموعة متميزة من السيارات المجهزة لاقتحام الطرق الوعرة خلال عام 2021، من السيارات الـSUV والشاحنات.

وجمع موقع "هوت كارز" أبرز السيارات المجهزة للطرق الوعرة وتتوفر للبيع بالأسواق حاليا، والتي تعرف تجاريا باسم السيارات الـ OFF-ROAD.

وضمت القائمة في مقدمتها شاحنة فورد، F-150 Raptor بنسختها لعام 2021 الحالي، والتي تعمل بمحرك V6 ينتج قوة 450 حصان.







وشاحنة رام TRX، التي تتوفر نسختها الحالية لعام 2021، بقدرات لاقتحام الطرق الوعرة استثنائية، وتعمل بمحرك V8 ينتج قوة 702 حصان، بعزم دوران 650 لفة/قدم.





ومن السيارات الـ SUV، جاء ضمن القائمة طراز لاند روفر "دينفدر"، ضمن أقوى السيارات الـ Off-road المتوفرة حاليا، ويعمل بمحرك ينتج قوة 395 حصانا.





ومن ماركة تويوتا، ضمت القائمة، طراز 4Runner TRD Pro ضمن أقوى السيارات المجهزة لاقتحام الطرق الوعرة في 2021، ويعمل بمحرك V6 ينتج قوة 270 حصانا.





ثم شاحنة Chevy Colorado ZR2 Bison، من ماركة شيفروليه الأمريكية، والتي تعمل بمحرك V6 ونظام دفع خلفي AWD، مع قدرات فائقة لاقتحام الطرق الوعرة.





شاحنة أخرى من فورد، جاءت ضمن القائمة هي شاحنة Ford Super Duty Tremor، التي تعتبر ضمن أقوى السيارات المجهزة لاقتحام الطرق الوعرة وتتوفر حاليا، وتعمل بمحرك V8 بسعة 7.3 لتر، ينتج قوة 430 حصانا.





ومن ماركة جيب، ضمت القائمة، شاحنة Jeep Wrangler Rubicon التي تتوفر نسختها الحالية بقدرات فائقة لاقتحام الطرق الوعرة.





ومن تويوتا، جاءت شاحنة Toyota Tacoma TRD Pro التي تطرح تويوتا نسختها الحالية بمحرك v6 ينتج قوة 278 حصانا.





وفي ختام القائمة، جاء من ماركة جيب أيضا شاحنة Jeep Gladiator Rubicon، التي تتوفر نسختها الحالية بمحرك فئة V6 بسعة 3.6 لتر ينتج قوة 285 حصانا.



