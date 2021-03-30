هذه أقوى مجموعة محركات "ذات الست المستقيم" في تاريخ صناعة السيارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في عالم صناعة السيارات تتوفر مجموعة متنوعة من المحركات ذات القدرات الفائقة، وتشمل المحركات "ذات الست المستقيم".. تعرف عليها

ويعرف هذا النوع من المحركات تجاريا باسم in-line 6، وهو واحد من المحركات التابعة لفئات الـ6 أسطوانات.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أقوى المحركات الـin-line 6 التي طرحت في تاريخ الصناعة.

وضمت القائمة في مقدمتها، محركا باسم TVR Speed Six وهو محرك in-line 6 استخدم بالسيارات التي طرحت ما بين عام 1996 وعام 2006.





من بعده، ضمت القائمة محركا باسم N55/S55، وكان من أبرز المحركات الـ in-line 6 في تاريخ الصناعة، وصنعته ماركة بي إم دبليو لسياراتها M3 و M4 عام 2014.





من بي إم دبليو أيضا، ضمت القائمة، محركا من أبرز المحركات ذات الست المستقيم، هو محرك M88، وسبق لبي إم دبليو طرحه مع موديلات من صنعها بين عام 1978 وعام 1983.





من بعده ضمت القائمة محركا باسم Cummins 6BT، كان من أبرز المحركات الـin-line 6 التي طرحت، وهو من المحركات التي توفرت بين عام 1984 وعام 1989، بسيارات تابعة لماركات دودج ورام.





وضمت القائمة محركا من هذا النوع، كان ضمن الأبرز، وصنعته ماركة جاجوار البريطانية وطرح باسم Jaguar XK6 واستخدم بسيارات مثل E-Type.





من بعده ضمت القائمة محرك Barra هو من محركات الست المستقيم، الذي قدمتها فورد بقدرات فائقة، وتوفر بين عام 2002 وعام 2016 بغالبية سيارات فورد.





ومن نيسان، ضمت القائمة محرك RB26DETT، الذي طرحته الماركة اليابانية للمرة الأولى عام 1989، وتستمر في استخدامه حتى الآن على موديلات بارزة تابعة لها من ضمنها طراز GT-R، وطراز R32 و R34، وينتج في الغالب قوة 276 حصانا.





