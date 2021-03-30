أسعار ومواصفات سيارات نيسان في السوق المصرية لعام 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوفر للسوق المصرية مجموعة سيارات متميزة من ماركة نيسان اليابانية، والتي تتضمن عدة طرازات بأسعار مختلفة.

وكشف موقع hatla2ee عن التكلفة الرسمية لسيارات نيسان المتوفرة حاليا بالسوق المصرية، وأبرز مواصفاتها.

وضمت القائمة، طراز نيسان صني الذي يتوفر منه للسوق المصرية خلال عام 2021 ثماني فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية منه هي فئة مانيوال / BASELINE 2020 وتعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 179,900 جنيه، وأعلى فئة منه هي فئة أتوماتيك / SUPER SALOON 2021 وتعمل بمحرك 1500 سي سي، بتكلفة 226 ألف جنيه.





من بعده ضمت القائمة، طراز نيسان سنترا الذي يتوفر منه للسوق المصرية خلال عام 2021 أربع فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية منه هي فئة أوتوماتيك / BASIC 2021 وتعمل بمحرك بقوة 1600 سي سي، وتكلفتها 266 ألف جنيه، وأعلى فئة منه هي فئة أوتوماتيك / HIGH LINE 2020 وتعمل بمحرك 1600 سي سي، بتكلفة 290 ألف جنيه.





من بعده ضمت القائمة، طراز نيسان سنترا الشكل الجديد الذي يتوفر منه للسوق المصرية خلال عام 2021 أربع فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية منه هي فئة أوتوماتيك / PREMIUM SV 2021 وتعمل بمحرك بقوة 1600 سي سي، وتكلفتها 299 ألف جنيه، وأعلى فئة منه هي فئة أوتوماتيك / FULL OPTION SV 2020 وتعمل بمحرك 1600 سي سي، بتكلفة 328 ألف جنيه.





من بعده ضمت القائمة، طراز نيسان جوك الذي يتوفر منه للسوق المصرية خلال عام 2021 ثلاث فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية منه هي فئة أوتوماتيك / ACCENTA GRADE 2021 وتعمل بمحرك بقوة 1000 سي سي تربو، وتكلفتها 352,500 ألف جنيه، وأعلى فئة منه هي فئة أوتوماتيك / TEKNA PERSO 2021 وتعمل بمحرك 1000 سي سي تربو، بتكلفة 383,500 ألف جنيه.





من بعده ضمت القائمة، طراز نيسان قشقاي الذي يتوفر منه للسوق المصرية خلال عام 2021 أربعة فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية منه هي فئة أوتوماتيك / VISIA 2021 وتعمل بمحرك بقوة 1200 سي سي تربو، وتكلفتها 371,400 ألف جنيه، وأعلى فئة منه هي فئة لأوتوماتيك / MIDNIGHT 2021 وتعمل بمحرك 1200 سي سي تربو، بتكلفة 445,500 ألف جنيه.





من بعده ضمت القائمة، طراز نيسان باترول الذي يتوفر منه للسوق المصرية خلال عام 2021 فئة وحيدة، هي فئة أوتوماتيك / جميع الكماليات 2020 وتعمل بمحرك بقوة 5600 سي سي، وتكلفتها 3,500,000 مليون جنيه.



