على خطى "تسلا".. "بيتكوين" تستقطب "جنرال موتورز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتجه مجموعة جنرال موتورز لقبول "بيتكوين"، كأحد سبل شراء سياراتها، لتصبح بذلك ثاني شركات السيارات التي تدشن لعهد العملات الرقمية.

كان قد أعلن رئيس شركة تسلا إيلون ماسك رسميا عن استعداد شركته لقبول العملة الرقمية "بيتكوين"، كأحد سبل شراء سيارات شركته الكهربائية.

ووفق موقع "موتور وان"، فإن مجموعة جنرال موتورز قد تكون ثاني شركة سيارات في العالم تتبع هذا النهج بعد تسلا، عقب تصريحات للمديرة التنفيذية للمجموعة العملاقة.

وفي تغريدة سابقة له، أعلن إيلون ماسك عن أنه يمكن لعملائه المهتمين بعملة بيتكوين، استخدامها كوسيلة دفع لشراء سيارات تسلا.

وفي تصريحات نشرت مؤخرا لـ"ماري بارا"، المديرة التنفيذية لجنرال موتورز، أعلنت خلالها عن أن مجموعتها ستدرس أولا وتراقب مدى اهتمام عملائها بعملة بيتكوين، والشريحة المستخدمة لهذه العملة من عملائها في تعاملات أخرى قبل اتخاذ قرار نهائي بالسماح باستخدامها في شراء سيارات من ماركات تابعة لـ"جنرال موتورز".

ذلك مع تأكيد "بارا" على عدم رغبة شركتها في الاستثمار في عملة بيتكوين، ولا تخطط لذلك مستقبلا، فقط الأمر يتعلق بالسماح باستخدام العملة كوسيلة دفع وهو ما سيحدده المستقبل.

وقفزت العملة المشفرة بيتكوين أمس الإثنين، إلى قمة أسبوع جديدة، لترتفع قيمتها خلال التداولات بما يصل إلى أكثر من نحو 4.5%.

وبلغت بيتكوين خلال تعاملات الإثنين، نحو 58 ألفا و300 دولار وتقترب من ذروتها عند 61 ألفا و100 دولار التي بلغتها في وقت سابق من شهر مارس/آذار الجاري.

وكانت شركة فيزا قالت في وقت سابق إنها ستسمح باستخدام العملة المشفرة لتسوية عمليات على شبكتها للمدفوعات، وذلك في أحدث مؤشر على تنامي قبول العملات الرقمية من جانب القطاع المالي التقليدي.