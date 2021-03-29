اخبار السيارات

لكزس IS 2021 متاحة الآن بدون دفعة أولى أو تحويل الراتب

0 نشر
alamir salah eldin 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري SFL، على سيارات لكزس عبداللطيف جميل، بالتعاون مع شركة عبداللطيف جميل للسيارات.

السيارة المشمولة في العرض:

  • لكزس IS 2021

مميزات العرض:

  • بدون تحويل راتب
  • بدون دفعة أولى
  • يشمل جميع القطاعات وللسعوديين والمقيمين
  • الحد الأدنى للراتب 5,000 ريال
  • المعدل السنوي يبدأ من 4.7%
  • الدفعة الأخيرة تصل إلى 40% ويُمكن تقسيطها على مدة تصل إلى 3 سنوات

ويتم إصدار أمر الشراء بنفس يوم تقديم الطلب وتوفر تفويض داخلي طيلة مدة التمويل، وكذلك فخدمات ما بعد البيع جميعها إلكترونية لزيادة راحة العُملاء.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

قد تقرأ أيضا